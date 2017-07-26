Луганский реабилитационный центр готов бесплатно обучать детей с Украины

Луганск, , 15:11 — REGNUM Луганский учебно-реабилитационный центр в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса приглашает на бесплатное специализированное обучение детей с проблемами зрения с подконтрольных Киеву территорий бывшей Луганской области Украины. Об этом сегодня, 26 июля, на брифинге сообщила директор учреждения Татьяна Гачегова.

Сообщается, что в Луганском учебно-реабилитационном центре на постоянной основе могут обучаться 20 детей, которые получают здесь полное среднее образование с профориентацией. Также заведение могут посещать дети с инвалидностью по зрению в качестве дополнительного образования. В центре детей обучают социально-бытовому ориентированию в пространстве, коммуникативной деятельности, письму по методу Брайля. Также с детьми занимаются психологи и реабилитологи.

«Центр молодой, и закончен всего лишь один учебный год — 21 июня прозвенел последний звонок для наших первооткрывателей. На учебу к себе мы приглашаем детей со всего Донбасса, тем более, что обучение бесплатное. Дети получат качественные знания, станут настоящими гражданами нашей молодой Республики», — заверила директор учреждения.

«У нас центр рассчитан на 20 спальных мест, в этом году центр был заполнен всего на 40%. В этом году мы выпустили семь человек, тринадцать мест свободных, мы должны их заполнить, тем более, что звонки идут, в том числе и с территорий Луганской области, подконтрольных Киеву», — сообщила она.

Гачегова также подчеркнула, что уровень специалистов врачей и педагогов центра постоянно повышается путем их участия в очных и заочных научных конференциях.

«Главная цель нашего центра — это социальная адаптация детей, создание полноценных граждан, участвующих во всех жизненных процессах. Даже до войны на Украине таких центров было очень мало — всего или четыре или пять», — добавила директор.

Напомним, что 17 февраля 2017 года главы Донецкой и Луганской Народных Республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенным жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.