ЦИК Киргизии решил вопрос о тесте на знание языка для подсудимых кандидатов

Бишкек, , 14:37 — REGNUM Обвиняемый в мошенничестве лидер киргизстанской партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, в отношении которого сейчас идет судебное разбирательство, сможет сдать обязательный для кандидатов в президенты Киргизии экзамен на знание киргизского языка, если ему разрешит суд. Об этом заявил представитель Центризбиркома Киргизии Кайрат Осмоналиев, выступая на пресс-конференции.

По его словам, претендующие на высшую государственную должность граждане, в отношении которых были возбужденны уголовные дела, должны обратиться в судебный орган для получения допуска к экзамену.

«В законе четко не прописано, что делать в отношении подсудимых. Мы сегодня обратимся с письмом в суд, чтобы он решил — давать разрешение или нет. С нашей стороны мы делаем все что нужно. Но не можем вмешиваться в деятельность суда», — добавил Осмоналиев.

Также представитель Центризбиркома отметил, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов ответственна за создание равных условий и возможностей для всех претендентов, но в законодательстве Киргизии говорится, что положение о прохождении тестирования устанавливается правительством.

«Кандидат или уполномоченное лицо должны предоставить в ЦИК сертификат, что кандидат сдал киргизский язык на уровне выше среднего. График тестирования кандидатов составляла Нацкомиссия по госязыку. Кандидаты по графику могут сдавать тестирование до 10 августа», — подытожил Осмоналиев.

ИА REGNUM напоминает, что 26 февраля 2017 года сотрудники спецслужб Киргизии арестовали лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева в связи с возбужденным против него уголовным делом.

Оппозиционного политика обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Текебаев участвовал в реализации коррупционной схемы по получению некоторыми бывшими чиновниками контрольного пакета акций мобильного оператора «Мегаком».

Отметим, что Омурбек Текебаев одним из первых подал заявление в ЦИК с просьбой зарегистрировать его в качестве кандидата на должность президента Киргизии. Всего на пост главы государства сейчас претендуют 38 человек.

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