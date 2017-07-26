Минобороны КНР прокомментировало перехват самолета-разведчика ВВС США

Пекин, , 14:25 — REGNUM Официальный представитель Министерства национальной обороны КНР Жэнь Гоцян в ходе очередной пресс-конференции в Пекине прокомментировал заявления ряда высокопоставленных военных чиновников США, которые обвинили китайских пилотов в опасном перехвате разведывательного самолета EP-3. Напомним, накануне два истребителя ВВС НОАК перехватили американский самолет-разведчик над акваторией Восточно-Китайского моря.

«Мы в очередной раз убедились в профессионализме наших пилотов. У нас нет сомнений в том, что летчики НОАК действовали согласно полученным из штаба инструкциям. Со своей стороны, Пекин призывает Вашингтон от дальнейших провокаций. Мы надеемся, что США прекратят подобную небезопасную, непрофессиональную и недружественную деятельность вблизи границ КНР», — отметил пресс-секретарь оборонного ведомства.

24 июля офицер ВМС США Джефф Дэвис сообщил журналистам, что один из китайских истребителей приблизился к EP-3 на расстояние менее 300 футов, в результате чего пилоту EP-3 пришлось изменить траекторию полета для того, чтобы избежать столкновения, пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае два истребителя J-10 Военно-воздушных сил Китая перехватили американский патрульный самолет Lockheed P-3 Orion над акваторией Южно-Китайского моря.

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