Медицинскими услугами в ДНР пользуются десятки онкобольных с Украины

Донецк, , 14:17 — REGNUM 26 жителей из подконтрольной Киеву части бывшей Донецкой области прошли курсы лечения в Республиканском онкологическом центре им. Бондаря в Донецке. Об этом сегодня, 26 июля, сообщил журналистам главный врач учреждения, доктор медицинских наук, профессор Игорь Седаков.

«По состоянию на 25 июля в листах ожидания гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса по направлению «Химиотерапия при онкологических заболеваниях у взрослых» находится 44 человека с подконтрольной Киеву территории Донецкой области», — рассказал Седаков. «26 пациентов уже получили курсы химиотерапии, семеро из которых госпитализированы для прохождения повторного курса химиотерапевтического лечения», — добавил он.

Главврач больницы подчеркнул, что на сегодняшний день учреждение практикует такие варианты терапии, которые сейчас не представлены ни в одной из онкоклиник Украины. Кроме того, центр оснащен передовым оборудованием для распознавания и лечения раковых опухолей, также здесь находятся специалисты, имеющие за плечами многолетний опыт работы в лечении онкозаболеваний. Именно поэтому, по словам Седакова, медучреждение пользуется большим авторитетом среди пациентов с подконтрольных Киеву территорий.

«Широкий спектр оказываемой медицинской помощи помогает нам идти уверенно в ногу со временем и иметь определенный авторитет не только среди медиков-профессионалов, но и среди пациентов, благодаря чему люди приезжают в Донецк для получения высокоспециализированной помощи», — подчеркнул он.

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Напомним, что 17 февраля 2017 года главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий утвердили программу по воссоединению народа Донбасса. Основной целью является поддержка социально незащищенных жителей. В категории здравоохранения предусмотрено семь видов медицинской помощи, в том числе родовспоможение, химиотерапия, эндопротезирование. По состоянию на 24 июля, уже 84 пациента из подконтрольной украинским властям части Донецкой области получили медицинские услуги в ДНР в рамках реализации программы помощи соотечественникам.