Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 14:11 — REGNUM

Каноническая православная церковь

Отношения УПЦ с министерством культуры уже давно не самые радужные — в основном по причине желания Минкульта влиять на процесс перерегистрации церковных общин. Однако в середине июля вспыхнул очередной громкий скандал. Минкульт в официальной сообщении обвинил УПЦ в сотрудничестве с руководством ЛНР (конкретно был упомянут митрополит Луганский и Алчевский Митрофан). Также Минкульт фактически призвал вмешаться в ситуацию правоохранительные органы, а от УПЦ потребовал выступить с заявлением, осуждающим «российскую агрессию». В ответ на это в УПЦ заявили, что министерство культуры занимается разжиганием вражды на религиозной почве и «дискриминирует УПЦ как церковь и как структуру, представляющую интересы миллионов верующих».

Из-за этих и других постоянных нападок на церковь лопнуло терпение у наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, написавшего открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко. В письме, помимо возмущения попытками вмешаться в церковные дела через принятие законов о церковном рейдерстве, содержится очень прозрачное обращение к украинскому президенту: «Среди политиков есть такие, которые спекулируют на теме духовности, оставаясь в душе атеистами или забыв, в какой Церкви приняли Святое Крещение. Попытки протянуть через Верховную Раду Украины направленные против Украинской Православной Церкви законопроекты, которые попирают не только Конституцию Украины, но и нормы международного права, прикрываются разговорами о духовности. Однако понимание слова «духовность» у этих людей находится на советском атеистическом уровне». Под «такими», безусловно, понимается сам Порошенко, некогда открыто ходивший на службы УПЦ и даже принимавший участие в крестном ходе одного из приходов УПЦ. Ведь очевидно, что украинский Минкульт не может самостоятельно генерировать подобную риторику и выдвигать настолько серьёзные обвинения — это слишком бессубъектная структура. А раз обвинения звучат, значит они санкционированы высшей властью и, фактически, от лица Минкульта говорят первые лица страны. К ним Павел и обратился, не размениваясь на досадные мелочи.

К мирянам же недавно обратился Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. Тоже со своего рода открытым письмом (дал интервью информагентству УНИАН), вынеся его основной смысл в самое начало. Владыка напомнил верующим о необходимости сохранять мужество во времена гонений. Т.о., ко всем основным группам православная церковь обратилась — либо пояснив происходящее, либо выразив своё отношение.

Тот факт, что УПЦ учится жить и работать в новой реальности, в частности, учится защищаться в условиях информационной войны и властного прессинга очень не нравится отдельным политикам. «Все разговоры о том, что УПЦ подвергается ущемлениям и гонениям, это, конечно, фантазии, и эти фантазии постоянно транслируются из Москвы. Для Москвы чрезвычайно важно показать, что в Украине существует ущемление православных — чтобы было кого защищать», — заявляет интернет-изданию «Обозреватель» президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский — автор одного из пресловутых «рейдерских законопроектов», с помощью которых власти надеются превратить перерегистрацию церковных общин в управляемый спектакль, что облегчит их переход под влияние т.н. Киевского патриархата. Однако более его беспокоит другое: «По Украине постоянно гастролируют бригады юристов, которые пытаются обнаружить факты преследования русской церкви в Украине. Специально для этого в УПЦ МП введена специальная должность: представитель УПЦ при европейских структурах».

Вот так. Не дают попы народному депутату устроить на границе с ЕС джунгли, творить в этих джунглях беспредел и рассчитывать, что никто ничего не заметит. Обидно ему, столько усилий прахом. Ведь уже скоро год, как не могут узаконить церковное рейдерство.

Капелланская служба

Генерал-лейтенант Юрий Аллеров (возглавляет Нацгвардию Украины) в интервью изданию «Апостроф» упомянул о любопытной подробности в отношении капелланской службы. Оказалось, что священников УПЦ не берут капелланами не из-за каких-то подковёрных интриг. Всё вполне официально. Командующий подтвердил, что постановлением Кабмина прямо прописан запрет представителям канонической Украинской православной церкви быть капелланами в ВСУ. Даже для для журналистки это было неожиданностью — она была уверена, что что священники УПЦ сами не хотят становиться капелланами. По сообщению пресс-службы НГ, на начало июля насчитывалось уже 38 капелланов.

Хорошим фоном для подобных действий властей служит визит на Украину представителей Поместных православных церквей. Иерархи Болгарской, Элладской (Греческой), Польской, Иерусалимской православных церквей в прибыли в Киев, чтобы ещё раз выразить свою поддержку УПЦ, а также в очередной раз предостеречь украинских политиков от вмешательства в дела церкви и содействие углублению церковного раскола. Обеспокоенность православного мира вызвана в том числе известием о союзе, который заключили между собой т.н. Киевской патриархат (раскольничья церковь, официально не признаваемая никем в мире, кроме властей Украины) и радикально-националистическая группировка «Правый Сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Плоды этого союза говорят сами за себя. Вот, например, видение желаемого будущего от капеллана «Правого Сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Михаила Забанджала: «На Украине должна быть одна Поместная Христова Церковь на базе украинских традиционных Церквей (УПЦ КП, УАПЦ и УГКЦ), с центром в Киеве, и в сопричастии с Римским Апостольским престолом и всеми православными церквями-сестрами». Сложно понять, к чему тут сопричастие Ватикана к Украине, которая всегда была канонически православной территорией. Что же до православных церквей-сестёр, то они буквально на днях своё мнение высказали (см. ниже).

По словам некоторых журналистов и экспертов, священники УГКЦ неспроста идут служить капелланами в Нацгвардию. Есть установка на закрепление влияния именно в силовых структурах, чтобы затем активнее проникать на каноническую территорию УПЦ. Сегодня для этого подвернулся подходящий случай: и УГКЦ, и раскольники фактически пользуются тем, что им не нужно держать нейтралитет в гражданской войне — точно так же, как они не держали его во время «Евромайдана». Исподволь закрепляя представление об УПЦ как о «неукраинской церкви».

Властям в Киеве, в свою очередь, выгодно усиление иных христианских конфессий, а также раскольников в противовес каноническому православию. Политики даже не задумываются над последствиями своих действий для межконфессионального мира, поскольку действуют в политической логике. А политическая логика им твердит, что влияние УПЦ, которое было продемонстрировано в прошлом году всеукраинским крестным ходом, необходимо уравновесить, а лучше вообще чем-нибудь перебить. Например, дискредитацией УПЦ как церкви, «поддерживающей агрессора». Чем собственно и занимается Минкульт. А иные конфессии и раскольники займут место УПЦ и будут при этом лояльными политической власти. И один из способов добиться этого — сделать их соучастниками того преступления, вина за которое полностью лежит на действующей украинской власти — гражданской войне. Власть её начала и продолжает, УГКЦ и раскольники её освящают.

Захваты и грабёж храмов

Соглашение между т.н. Киевским патриархатом и «Правым сектором» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даёт свои плоды. попытки захватов сдвигаются на Восток. Очередные скандалы — уже в Одесской области. «Буквально пару недель назад снова в Теплодаре появился «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — целый автобус приехал, больше 20 человек. Они выполняли роль «группы поддержки» одного из представителей УПЦ КП: хотели забрать у нас землю под строительство церкви. Чтоб защитить монастырь, поднялись все окрестные сёла. Радикалы могут себе позволить запросто явиться на сессию горсовета, причем человек пять вообще вооружены автоматами… И им никто не может перечить!», — рассказала игумения Свято-Воскресенского Теплодарского женского монастыря Никодима корреспонденту «2000».

Однако если в Теплодаре захват не прошёл, то в селе Черноморское радикалы не просто ворвались в храм, но и осквернили его. «…просто перепилили решётки, вошли в храм и стали бесчинствовать: разрубили алтарные двери, перепортили священническое облачение — облили маслом, вином, стены обгадили. Ладно, это еще можно как-то списать на воинствующий атеизм. Но, простите, как можно испражняться в продукты питания! Храм ведь кормит бездомных, малоимущих. А эти варвары распороли мешки с крупой — и туда справляли нужду», — рассказывают очевидцы.

Внезапное продолжение получила история с захватом храма в селе Угринов (Волынская обл). Напомним, там не только отобрали храм у православной общины, но и выгнали священника из дома, где он жил последние 20 лет. Угринов посетил иерарх Польской Православной Церкви архиепископ Вроцлавский и Щецинский Георгий, поблагодаривший местную общину за «…возможность увидеть такую крепость веры. Люди, которые сейчас страдают, тем самым получают утверждение, что страдают за истину». Также архиепископ заверил прихожан, что они никогда не остаются одни: в Польше всегда внимательно следят за межконфессиональными конфликтами на Украине и не отступаются от поддержки УПЦ.

Многострадальный храм УПЦ в Кинаховцах (Тернопольская обл.) пытались захватить долго, в течение нескольких месяцев. В конце мая это наконец удалось. О том, насколько «обоснованным» был захват, свидетельствует позиция местных жителей, на которых и опирались заезжие радмкалы — «…я помогла вам перейти, подписалась, а ходить на службу не хочу и не буду». Такие свидетельства приводит сельский священник Николай Данилевич в Facebook. Вот уже около двух месяцев службы проходят под открытым небом. И, несмотря на это, к нему наоборот стало ходить больше людей. Настоятель захваченного храма отец Виталий Гурев в интервью Союзу православных журналистов прокомментировал это так: «Это объединенная община целой округи, и люди, если меня или другого священника тут не будет, дойдут, чтобы помолиться, даже в Почаев» (порядка 35 километров).

Чем больше проходит времени с начала активного захвата храмов, тем более очевидно, что такая ситуация — скорее норма: захваченные храмы стоят пустыми или полупустыми, основная масса прихожан остаётся в каноническом православии. И если одни только начинают этот непростой путь за веру, то другие — те, кого лишили храмов ещё в 2014—2015 гг., — уже достраивают новые. Скажем протоиерей Анатолий Богданов рассказал Информационно-просветительскому отделу УПЦ, какая ситуация сложилась в селе Белогородка (Ровенская обл.), где община лишилась своего храма одной из первых. ещё в 2014 году. «Староста, которого они [раскольники] выбрали [после захвата храма т.н. Киевским патриархатом и националистами], раскаялся, вернулся к нашей общине. Он не выдержал лжи, которая начала там твориться… Священник Киевского патриархата» потребовал большой суммы за то, что будет служить — 5000 грн. ежемесячно. А где общине в простом селе взять такие деньги?».

Греко-католики

Скандал — «Путин» отобрал у греко-католиков храм в Городке (Львовская обл.). Отобрал, конечно, не сам — руководство Стрыйской епархии УГКЦ в середине июня пожаловалось на то, что один из её храмов был захвачен представителями секты догналитов (известна как Украинская греко-католическая правоверная церковь, откололась от УГКЦ в 2008—2009 гг.), «…которые имитируют отправления греко-католических богослужений». «Командует сектантами «отец» Теодозий Ивашкив, один из приближенных к одиозного Догнала, чешского псевдопастора, которого выгнали из Украины еще в 2011-м году», — информирует глава инфо-центра УНА-УНСО ((организация, деятельность которой запрещена в РФ) Назар Приходько. Как раз он-то и сообщает, что «одиозный Догнал» создал секту на деньги и по указке Кремля, чтобы «…"качнуть» традиционно очень верующий регион и посеять контрпропаганду против интеграции Украины в ЕС».

На самом деле Россия, конечно же, не при чём. Как сообщает «Громадське.радіо», конфликт имеет 4-летнюю историю и связан с Зиновием Бенсем (экс-настоятель захваченного храма). УГКЦ в 2013 году отстранила его от служения и, по некоторым данным, захват храма догналитами произошёл по его просьбе. Так это или нет, установить уже сложно: экс-настоятель через пару дней после захвата скончался, а представители т.н. УГКПЦ от контактов с прессой воздерживаются.

В любом случае, теперь греко-католикам придётся испытать такую ситуацию на себе. Ведь буквально за десять дней до «нападения Путина» представители УГКЦ в союзе с радикалами из организации «Чёрная сотня» сами захватили храм УПЦ в городе Коломыя, о чём мы писали в прошлом обзоре. К слову, прихожане Коломыи пытаются отстоять свой храм, даже перед лицом вопиющего беззакония — во время заседания суда, на котором рассматривалось дело о захвате храма, был избит его настоятель, протоирей Виталий Димнич.

Курьёзы

Архиепископ УАПЦ Мстислав уже попадал в фокус внимания в октябре прошлого года — тогда он засветился в одном из ночных клубов Тернополя. Вначале Мстислав с друзьями просто выпивали и развлекались с девушками, а после и поучаствовали в драке. После чего Архиерейский собор отправил гуляку на месячное покаяние в один из монастырей. С монастырём (другим) как раз связан и новый скандал: по информации СМИ, священник походатайствовал о его продаже, вернее — передаче в уставный капитал ООО, наградой за что стали почти 400 тыс. грн. Произошло это в как раз за полмесяца до гулянки, но выяснилось только теперь. Т. е. все элементы пазла сложились: продал монастырь, пошёл отмечать, устроил дебош — сослали в другой монастырь.

Мы привыкли к уже сложившейся схеме захватов: т.н. Киевский патриархат в союзе с националистами отнимают у общины УПЦ помещение и начинают там хозяйничать. Однако случается и веселее. В Луцке раскольники пытаются завладеть монастырём бернардинов и в погоне за помещением в центре города на останавливаются даже перед интригами в отношении своих привычных союзников: «К сожалению, в последнее время возникают недоразумения с управляющим Волынской епархией т.н. Киевского патриархата Михаилом, который хочет «стравить» патриотические организации. Мы не понимаем, почему это делается… сейчас хотят столкнуть лбами еще и участников боевых действий», — изумляется в эфире телеканала «Волынь 24» жадности раскольников директор издательства «Инициал» Виктор Федосюк (издательство занимает одно из зданий, на которые положили глаз раскольники).

Незаметно для себя и общественности украинская власть перещеголяла даже СССР, с наследием которого постоянно ведёт борьбу. Украинский журналист Вячеслав Пиховшек, комментировавший в эфире NewsOne неоднократные попытки парламента узаконить процедуру отъёма храмов у УПЦ, назначение руководства религиозных организаций только через согласование с — Минкультом, напомнил, что «…даже в СССР не существовало закона, по которому назначение руководителей Церкви необходимо было согласовывать с органами КПСС».

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