В списках ярославских «Патриотов России» депутаты и общественные активисты

Ярославль, , 13:32 — REGNUM Партия «Патриоты России» выдвинула свой список кандидатов в депутаты муниципалитета Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославля.

Известных фамилий в списке немного. В 12 округе выдвинута лидер региональной партийной организации, депутат муниципалитета Вера Никольская, в 9 округе — председатель регионального отделения Движения поддержки флота Александр Гарусов, в 3 округе — общественная активистка Арина Олейникова, известная своей деятельностью в поддержку осуждённого мэра Ярославля Евгения Урлашова. В 11 округе от «Патриотов России» баллотируется действующий депутат муниципалитета Виталий Рыбаков, который был избран депутатом как представитель КПРФ, но позднее был исключён из коммунистической партии.

На выборах депутатов муниципалитета Ярославля VI созыва «Патриоты России» получили 6,79% голосов избирателей, что позволило им получить два мандата.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛДПР выдвинула кандидатов в ярославский муниципалитет