Киев, , 13:14 — REGNUM Российскую журналистку Марию Князеву, которая работала на телеканалы «Россия-1» и «Россия-24», выдворили с территории Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

«СБУ заблокировала деструктивную деятельность журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом «Саушкина» работала на телеканалы «Россия-1» и «Россия-24», — говорится в сообщении.

По данным украинского ведомства, представительница РФ собирала информацию о ситуации на Украине, а также данные о деятельности высших органов власти и силовых структур страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на территории Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.