Лондон запретил продажу автомобилей на дизтопливе и бензине с 2040 года

Лондон, , 12:57 — REGNUM В Великобритании с 2040 года будет запрещена продажа автомобилей на дизельном топливе и бензине, сообщает 26 июля Rheinische Post, ссылаясь на министерство по делам окружающей среды Великобритании.

Отмечается, что данный запрет является частью правительственной программы по улучшению качества воздуха.

Помимо этого, в страну не будут поставляться гибридные автомобили, которые имеют как электромотор, так и дизельный или бензиновый двигатель.

Министр по делам окружающей среды Майкл Гоув отметил, что правительство поможет переключиться водителям дизельных автомобилей на более чистые транспортные средства.

Гоув подчеркнул, что правительство не планирует штрафовать владельцев дизельных автомобилей, а предлагает им пересесть на электрокары.

Министр также не исключил, что в наиболее загрязненных районах использование дизельных автомобилей может быть запрещено ранее 2040 года. Согласно официальным данным министерства, допустимый уровень выброса вредных веществ превышают дороги в Бирмингеме, Манчестере, Ливерпуле, Ньюкасле, Бристоле и Саутгемптоне.