СБУ обязали расследовать возможную госизмену Порошенко

Киев, , 12:25 — REGNUM Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) зарегистрировать заявление экс-заместителя генпрокурора страны Рената Кузьмина, который подозревает президента Украины Петра Порошенко в госизмене. Об этом сообщил сам Кузьмин, опубликовавший на своей странице в соцсети Facebook ответ суда.

«Суд обязал СБУ зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13.02.2017, — пишет Кузьмин. — И пусть с момента моего обращения до окончательного решения суда прошло почти полгода, поверьте, оно стоит сил и времени, на него потраченных».

Экс-заместитель генпрокурора Украины считает, что президент Порошенко финансировал армию РФ через принадлежащую ему фабрику Roshen в Липецке с 2013 по 2017 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Порошенко во время предвыборной гонки на Украине обещал продать бизнес-активы в случае победы, однако этого так и не сделал.