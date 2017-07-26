Порошенко о санкциях США против РФ: «Цена агрессии должна увеличиваться»

Киев, , 12:25 — REGNUM Президент Украины «одобрил решение» Палаты представителей американского конгресса, которая приняла законопроект об ужесточении санкций в отношении России.

Об этом он написал в своем Twitter 26 июля, отметив, что Конгресс США может принять антироссийские санкции при «мощной двухпартийной поддержке».

«Цена агрессии должна увеличиваться», — считает Порошенко.

Напомним, за законопроект о введении санкций против России проголосовали 419 членов нижней палаты парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, следующей стадией утверждения документа станет голосование в сенате, а затем он поступит на утверждение президенту Дональду Трампу.

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