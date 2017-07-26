Флаг СССР: Трампу намекнули на сговор с Россией

Колумбус, США, , 11:32 — REGNUM Неизвестный развернул флаг СССР во время выступления президента США Дональда Трампа в городе Янгстаун (штат Огайо), которое транслировалось на его «любимом» телеканале Fox News, передает 26 июля The Newspaper.

Сначала один мужчина развернул плакат, на котором было написано, что Трамп должен уйти.

После этого второй неизвестный развернул флаг СССР, «намекая на сговор Трампа с Россией», добавляет издание. Сообщается, что его увели сотрудники безопасности под крики толпы: «США! США!».

Президент США, в свою очередь, отметил молодой возраст парня и сказал, что «ему надо к мамочке», которая, как уверен Трамп, «точно голосовала за него на выборах».