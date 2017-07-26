ЛДПР выдвинула кандидатов в ярославский муниципалитет

Ярославль, , 11:07 — REGNUM Ярославское региональное отделение ЛДПР выдвинуло список кандидатов в депутаты муниципалитета Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославля.

ЛДПР выдвинуло кандидатов по всем одномандатным округам и по всем территориальным группам. В 9 тергруппе список возглавляет лидер регионального отделения партии, депутат Ярославской областной думы Андрей Потапов, вторым номеров в данной группе выдвинут член областной избирательной комиссии Павел Зиборов.

В 5 округе в муниципалитет идёт кандидат ЛДПР на пост губернатора Ярославской области, депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин. В списке есть и другие фамилии, известные политической общественности, это так называемые «профессиональные кандидаты» — люди постоянно принимающие участие в избирательных кампаниях. Например, в 3 округе выдвинут экс-кандидат на пост мэра Рыбинска Тихон Тарасов, в 4 округе — депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения, неоднократный участник выборов Андрей Пантюхов, в 8 округе — экс-кандидат целого ряда муниципальных выборов в Ярославской области Илья Чихалов, в 13 округе — депутат муниципального совета Инальцинского сельского поселения Александр Белов, который последние 17 лет практически каждый год принимает участие в выборах. В 12 округе выдвинул сын экс-депутата Ярославской областной думы Николая Герасимова Артур Герасимов. В списках не оказалось таких известных партийных представителей как депутат муниципального совета Ярославского района Владимир Смирнов, и экс-депутат Ярославской областной думы Сергей Кривнюк.

В муниципалитете Ярославля IV созыва ЛДПР имел крупную фракцию во главе с лидером регионального отделения ЛДПР Виктором Кашаповым. В V и VI созывах ЛДПР представлена не была. На выборах депутатов муниципалитета в октябре 2012 года «соколы Жириновского» заняли последнее место, получив 3,73% голосов избирателей.

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