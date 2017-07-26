Порошенко поддержал новые санкции США против РФ

Киев, , 10:53 — REGNUM Решение Конгресса США по ограничительным мерам против Российской Федерации является «важным». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

«Важное решение Конгресса США о санкциях против РФ при мощной двухпартийной поддержке», — написал украинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конгресс США одобрил законопроект, ужесточающий ограничительные меры против России, Ирана и КНДР. За принятие данного документа высказались более 400 конгрессменов.

Следующей стадией утверждения документа станет голосование в сенате, а затем он поступит на утверждение главе Белого дома Дональду Трампу.

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