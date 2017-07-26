В ярославском ИРСИ сокращают сотрудников

Ярославль, , 10:42 — REGNUM Сотрудники ярославского института развития стратегических инициатив (относится к мэрии Ярославля) получили уведомления о сокращении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами сотрудники.

Уведомление о сокращении через 2 месяца было вручено 25 июля. Но руководство, со слов сокращаемых, намекает на скорейшее увольнение. Сокращение коснется около трети работников.

«Как мы поняли, институт преобразуется и займется пиаром мэра Ярославля. И раньше в институте принимались люди на вакантные должности бухгалтеров, специалистов, но их на работе никто не видел. Они числились у нас, но занимались информационной раскруткой мэра. Причем сокращение какое-то странное. Должности, отделы сокращаются и тут же создаются новые», — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сотрудник ИРСИ, пожелавший остаться неназванным.

«Ни во что институт не преобразовываться. Он сохранит свой профиль работы. Штат его сотрудников оказался несколько раздут и его стоит оптимизировать. Мы не собираемся создавать новые отделы, мы просто даем им названия, которые бы отражали суть их работы», — сказала корреспонденту ИА REGNUM советник мэра Ярославля Ольга Лилеева.

По словам исполняющего обязанности директора ИРСИ Светланы Зуевой, институт займется развитием города и станет своего рода проектным инкубатором.

«В 2012 году мэр города Евгений Урлашов довольно смело нас назвал институтом развития стратегических инициатив. Но мы не оправдывали это название. Не так много было у нас стратегических инициатив, которые бы развивали город. Сейчас мы попытаемся это исправить. В Ярославле много инициативных граждан, которые рождают различные идеи. Мы попытаемся их собрать вместе и превращать эти идеи в проекты, которые, через общественное обсуждение, будут затем внедряться в городскую реальность. Существует бизнес-инкубатор, так почему бы не быть проектному инкубатору. У нас каждый сотрудник на вес золота, и сокращаем мы только тех, кто не имеет подходящих компетенций для выполнения новых задач», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Светлана Зуева.

Институт развития стратегических инициатив был создан в 1991 году решением Президиума городского Совета народных депутатов Ярославля как Центр социологических исследований. С 1993 года он называется МКУ «Центр изучения общественного мнения и социологических исследований» (ЦИОМСИ).

19 ноября 2012 года муниципальное казенное учреждение «ЦИОМСИ» реорганизовано путем присоединения к нему муниципального казенного учреждения «Городской методический центр по вопросам развития городского самоуправления» с переименованием в МКУ «ИРСИ».

Одними из основных задач института являлось изучение общественного мнения жителей города по заявкам мэрии и муниципалитета Ярославля и изучение исследования городской среды, изучение перспектив ее развития, оказание содействия органам муниципального управления.