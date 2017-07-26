МИД: Санкции США уничтожают шансы наладить отношения с РФ

Москва, , 10:42 — REGNUM Новые ограничительные меры США против Российской Федерации уничтожают перспективы для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя голосование в Палате представителей Конгресса США по законопроекту, ужесточающему односторонние санкции в отношении РФ, Ирана и КНДР.

«Авторы и спонсоры этого законопроекта делают очень серьезный шаг в направлении уничтожения перспектив для нормализации отношений с РФ», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конгресс США одобрил законопроект, предложенный Сенатом США, ужесточающий ограничительные меры против РФ, Ирана и КНДР. За принятие данного документа высказались более 400 конгрессменов.

Читайте также: Косачев призвал подготовить «болезненный ответ» на новые санкции США

Читайте также: Санкции против России: Брюссель обеспокоен односторонними действиями США