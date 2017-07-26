Выборы в бундестаг: Граждане ФРГ за рубежом будут голосовать заочно

Берлин, , 11:16 — REGNUM Граждане Германии, живущие за пределами ФРГ, должны подать заявку на участие в голосовании на выборах в бундестаг, которое состоится в сентябре 2017 года, пишет 26 июля Berliner Morgenpost.

До 3 сентября 2017 года они должны отправить уведомление о том, что хотят отдать свой голос на всеобщих парламентских выборах.

Документы о заочном голосовании они должны направить в местные органы власти, где были зарегистрированы до своего отъезда за границу.

Напомним, что выборы в бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года. Они проходят раз в четыре года.

Как показывают результаты последних социологических опросов, за Союз ХДС/ХСС (правящую коалицию Христианско-демократического союза и Христианско-социологического союза) свои голоса отдали 40% избирателей, а за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), его главного оппонента, — 24%.

Таким образом, нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, глава ХДС, может остаться на своем посту четвертый срок подряд.

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