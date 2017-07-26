Трамп рассказал о подготовке торговой сделки с Великобританией

Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа работает над «крупной торговой сделкой» с Великобританией. Об этом сообщил сам глава Белого дома на своей странице в соцсети Twitter.

«Работаю над крупной торговой сделкой с Соединенным Королевством, — написал глава Белого дома. — Она может стать большой и волнующей».

Трамп также добавил, что Европейский союз ведет очень «протекционистскую политику» в отношении США.

11 июля Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве сообщил, что глава Белого Дональд Трамп совершит официальный визит в Великобританию в 2018 году.

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