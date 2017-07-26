Косачев призвал подготовить «болезненный ответ» на новые санкции США

Москва, , 09:59 — REGNUM Российская Федерация должна подготовить «болезненный ответ» на введение новых санкций со стороны США. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в соцсети Facebook.

«Первое — не суетиться, — пишет Косачев. — Наша официальная реакция должна последовать уже на вступивший в силу закон (в чем, увы, нет сомнений, но все же). Второе — готовить такую реакцию, потому что она обязательно должна быть».

При этом сенатор добавил, что реакция Москвы должна быть не симметричная, но «болезненная для американцев».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конгресс США одобрил предложенный Сенатом США законопроект, ужесточающий санкции против Российской Федерации, Ирана и КНДР. За принятие данного документа высказались 419 конгрессменов и лишь трое проголосовали против.

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