СМИ сообщили о затягивании сроков назначения посла США в РФ

Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Международный комитет Сената США намеренно задерживает слушания по назначению нового посла США в Российской Федерации, в связи с чем дипломатические ведомства двух стран не могут наладить эффективное двустороннее взаимодействие. Об этом заявили газете «Известия» российские дипломатические источники.

По их словам, главы дипломатических миссий вступают в должность «практически синхронно» в том случае, если они заменяются одновременно. Вместе с тем, пока Джон Хантсман не будет назначен на пост посла РФ в США, Москва не сможет отправить в Вашингтон своего посла.

Источники газеты считают, что международный комитет Сената США намеренно откладывает слушания по по данному вопросу.

При этом в Госдепартаменте США сообщили, что ждут назначения в ближайшее время, но конкретные сроки зависят от законодательной власти.

«Хантсман был номинирован президентом (Дональдом Трампом) на должность посла США в России, — отметили в пресс-службе Госдепа. — Он еще не прошел слушания в Сенате».

Газета обращает внимание на то, что на Капитолийском холме ранее уже были одобрены кандидатуры послов в таких странах, как Сан-Марино, Сингапур, Япония, Китай, Великобритания, Франция, Канада, Израиль, Италия, Португалия и Ватикан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана на должность посла в России.