Strategist: Нельзя недооценивать потенциал РФ на юго-востоке Азии

Москва, , 09:45 — REGNUM

На Мюнхенской конференции по безопасности в 2017 году министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о том, что мировой порядок, сложившийся после холодной войны, подошел к концу. Более того, дипломат дал понять, что Россия намерена новый, постзападный мировой порядок. Тогда эти заявления вызвали бурю негодования, в основном, среди правительств западных стран, при этом о том факте, что Россия говорила об этом не напрямую и прежде, почти никто не вспомнил, пишет Жаклин Вестерманн в статье для The Strategist — издания аналитического центра Австралийский институт стратегической политики.

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Затем в своем выступлении на форуме «Шангри-Ла Диалог» 5 июня 2016 года бывший заместитель министра обороны России Анатолий Антонов, который может стать следующим послом РФ в США, подчеркнул интерес России к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Он заявил, что Россия ищет партнеров в регионе для создания «равных и неделимых условий безопасности», способствующих интересам каждого», а также что Москва стремится «усилить военные связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона для укрепления мира и стабильности».

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Связь здесь в том, что после охлаждения отношений России с США и ЕС, а также угасания взаимных ожиданий плодотворного сотрудничества после окончания холодной войны России пришлось искать альтернативы партнерам на Западе. Это стало очевидным в 2015 году, когда президенты Китая и Индии, а не лидеры стран-членов ЕС или США сидели рядом с президентом России Владимиром Путиным во время парада победы в Москве, посвященного 70-летию окончания Великой Отечественной войны. Лидеры западных стран бойкотировали это событие из-за «аннексии» Крыма и якобы участия России в конфликте на востоке Украины. Между тем, выбор гостей Путина дал намек на будущие приоритеты России.

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Тот факт, что Россия — одновременно и европейская, и азиатская держава — изучает варианты сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не должен вызывать удивления. Как Вашингтон, так и Москва проявляют повышенный интерес к региону с середины 2000-х годов. «Поворот» США к Азии был обусловлен в основном усилением влияния Китая. Россия также изначально работала исключительно в рамках своего «стратегического партнерства» с Пекином, который стал ее основным торговым партнером. Однако в последнее время проблемы международной безопасности, а также внутреннее давление вынудили Кремль обратить более пристальный взгляд на восток: из-за экономического роста и быстрого развития региона его глобальное значение сильно выросло.

За стремлением России взять на себя ведущую роль, а не оставаться лишь сторонним игроком на театре Азиатско-Тихоокеанского региона стоит три ключевых фактора: рост спроса на природные ресурсы и энергоносители в регионе, переживающим активной рост численности населения; новые возможности для инвестиций; а также увеличение военных бюджетов — все это создает как новые рынки, так и требования безопасности. Проблемы безопасности, в частности, открывают новые возможности, если не создают необходимость, для России играть более активную роль. Северная Корея является основным источником нестабильности в регионе, а ее растущий потенциал также оказывает влияние на региональные державы помимо Китая, Южной Кореи и России, а именно на Японию и Австралию.

Москва и Пекин стали главными союзниками режима Ким Чен Ына, сосредоточившись на сдерживании односторонних действий США и расширении экономических отношений с Пхеньяном. Россия жизненно заинтересована в предотвращении эскалации на Корейском полуострове, яростно критикуя ракетные пуски режима. Но Москва считает прекращение маневров США и Южной Кореи предпосылкой для усиления давления на Северную Корею в рамках стремления остановить ее программы ядерного оружия и и баллистических ракет.

Кремль во все большей степени заинтересован в отношениях с Южной Кореей. Торговый потенциал, связанный с растущим спросом на природные ресурсы и энергию в Южной Корее, также способствует мотивации России укреплять военные связи и развивать региональную систему безопасности. Укрепление связей и развитие системы безопасности будут идти рука об руку с интенсификацией инвестиций и экономическим прогрессом. Одним из примеров заинтересованности России в полуострове является модернизация инфраструктуры в Северной Корее для содействия торговле с Южной Кореей, что также принесло бы пользу востоку России.

Международные аналитики часто игнорирует то давление, которое на Россию оказывают ее внутренние обстоятельства. Восток страны слаборазвит и переживает исход сельского населения. Инвестирование в инфраструктуру как внутри страны, так и за рубежом может помочь России преодолеть свой торговый дефицит и улучшить национальное развитие.

Для достижения своей цели, которая заключается в том, чтобы стать такой же сильной державой, как Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Россия стала более активно участвовать в региональных ассоциациях и форумах. После почти трех десятилетий работы над (безрезультатным) достижением паритета сил с Западом в евроатлантической сфере Москва сейчас не хочет упускать никаких возможностей. Таким образом, Кремль расширит свои «стратегические партнерские отношения» и активизирует участие в разрешении конфликтов, как это продемонстрировано в Сирии (хотя качество его участия, безусловно, вызывает сомнения). Северная Корея может стать следующей такой страной. Кроме того, весь Азиатско-Тихоокеанский регион, как и весь мир, сталкивается с растущими проблемами, такими как терроризм, экстремизм, распространение и торговля людьми. Необходимо сотрудничество между региональными державами и необходимость привлечения России.

На этом фоне, заключает автор, Австралии следует подготовиться, поскольку несмотря на нынешнюю нестабильную экономическую ситуацию в России, нельзя недооценивать потенциальное расширение ее влияния, особенно в отношении торговых интересов в Юго-Восточной Азии и странах Тихоокеанского региона (все потенциальные российские импортеры вооружений).