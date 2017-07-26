Санкции против России: Брюссель обеспокоен односторонними действиями США

Брюссель, , 09:36 — REGNUM Еврокомиссия обеспокоена возможным введением США новых антироссийских санкций в одностороннем порядке, пишет 25 июля Die Zeit.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не исключает введение ответных мер в случае, если санкции США против России, принятые Вашингтоном без согласования с Брюсселем, затронут европейские компании, в том числе энергетические.

Представитель главы еврокомиссии Маргаритис Схинас отметил, что «в Брюсселе с некоторой озабоченностью следят за событиями в США».

Тем временем, Палата представителей американского конгресса уже приняла законопроект об ужесточении санкций в отношении России: за это проголосовали 419 членов нижней палаты парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, следующей стадией утверждения документа станет голосование в сенате, а затем он поступит на утверждение президенту Дональду Трампу.

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