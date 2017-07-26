Последствия Brexit: «Английский язык теряет свою значимость в ЕС»

Брюссель, , 09:28 — REGNUM О том, что английский язык «медленно, но верно, теряет свою значимость в Евросоюзе», заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер еще перед началом переговоров о выходе Великобритании из ЕС, пишет 25 июля Euronews.

Эксперты не исключают того, что английский язык может утратить статус рабочего в органах ЕС: Еврокомиссии и Европарламенте. Основными могут остаться немецкий и французский языки.

Руководство международной корпорации Berlitz, которая является мировым лидером по предоставлению услуг обучения иностранным языкам, заявляет, что за год после проведения референдума в Великобритании все меньше людей проявляют желание изучать английский язык.

Серж Ланджерок, директор отделения Berlitz для стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) и России, признал, что «в данный момент изучение английского переживает спад».

Джон Нагг, сотрудник Британского совета (British Council), задача которого — способствовать поддержанию дружественных отношений между Великобританией и другими странами, опасается снижения популярности в мире как английского языка, так и англичан как нации.

Некоторые считают, что «Brexit здесь не при чем», дополняет издание, ведь английский язык связан не только с Великобританией, но и с США. К тому же, английский признан международным языком, и «ему не грозит полное исчезновение».

Многие брюссельские бюрократы признают, что «нет пока такого языка, который был бы способен полностью заменить английский в документах для общего пользования».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.