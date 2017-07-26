Глава МИД Турции не слушает Брюссель — Die Tagesschau

Брюссель, , 08:47 — REGNUM Правительство Турции оставило без ответа призыв Брюсселя освободить немецкого журналиста Дениза Юцеля и правозащитника Петера Штойдтнера, сообщает 25 июля Die Tagesschau.

В ходе переговоров с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини и еврокомиссаром по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнесом Ханом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «необходимо отличать терроризм от политической журналистики».

Турецкий министр отметил, что Дениза нельзя назвать «настоящим журналистом, а только псевдожурналистом, поддерживающим терроризм».

Напомним, Дениз Юцель находится в турецкой тюрьме уже пять месяцев: до сих пор без официального обвинения, без судебного разбирательства, в одиночной камере, имея лишь час в неделю на встречу с женой и адвокатами.

Немецкого правозащитника Петера Штойдтнера также арестовали 5 июля вместе с еще девятью коллегами, среди которых гражданин Швеции и сотрудники организации Amnesty International.

Как сообщало ИА REGNUM, «произвольные аресты» простых граждан, депутатов, представителей СМИ в Турции значительно тормозят переговоры о членстве Турции в ЕС, которые начались еще в 2015 году, а сейчас находятся «в замороженном состоянии».

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