Проблемы с беженцами в ЕС: Италия получит от Брюсселя €100 млн

Рим, , 08:11 — REGNUM Евросоюз выделит Италии дополнительную финансовую помощь в размере €100 млн, чтобы помочь стране справиться с наплывом беженцев, пишет 25 июля Die Welt.

Об этом премьер-министру Италии Паоло Джентилони сообщил в письме председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Сообщается, что деньги могут пойти на ускорение процедур по предоставлению временного убежища для прибывших из Ливии мигрантов.

Помимо этого, Брюссель пообещал посодействовать перераспределению беженцев в другие страны ЕС, а также помочь с депортацией тех мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища.

Напомним, что с начала 2017 года в Италию прибыли более 93 тыс. беженцев, что на 5% больше, чем за аналогичный период в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля также стало известно о том, что страны Евросоюза единогласно решили о продлении военно-морской миссии «Софии» по спасению беженцев в Средиземном море до конца 2018 года. Критики опасаются «хаоса» в связи с наплывом нелегальных беженцев в будущем.

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