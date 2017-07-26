Иерусалим, Израиль, , 07:25 — REGNUM Мусульмане намерены продолжить бойкот на Храмовой горе в ответ на усиление мер безопасности Израиля, сообщает 25 июля Die Zeit.

Несмотря на то, что Израиль пошел на компромисс и убрал металлоискатели со входа в мечеть Аль-Акса, расположенную на Храмовой горе, палестинцы объявили о продолжении бойкота, так как требуют возвращения ситуации на священном месте, какой она была до теракта, произошедшего 14 июля.

Дело в том, что 16 июля Израиль установил на двух входах на Храмовую гору металлоискатели в качестве укрепления мер безопасности после того, как трое палестинцев убили двух сотрудников израильской службы безопасности.

Из-за многочисленных протестов он пошел на компромисс, убрав металлоискатели, но пообещав заменить их в будущем на камеры видеонаблюдения.

Палестинцы требуют отмены усиления мер безопасности, так как мечеть Аль-Акса является третьей по значимости святыней в исламе, обвиняют Израиль в намерении постепенно взять полный контроль над Храмовой горой.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о заморозке всех контактов с Израилем до тех пор, пока Израиль не отменит все меры безопасности, принятые на Храмовой горе после 14 июля.

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