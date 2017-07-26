Миссия ЕС по спасению беженцев продлена до конца 2018 года

Рим, , 06:57 — REGNUM Представители всех стран Евросоюза единогласно проголосовали 25 июля за продление до декабря 2018 года военно-морской миссии «София» по спасению беженцев в Средиземном море, сообщает Die Tagesschau.

Несмотря на то, что еще в середине июля 2017 года Италия угрожала заблокировать продление миссии, она тоже проголосовала положительно.

Однако Рим все равно требует у своих партнеров по ЕС «солидарности» по отношению к Италии, так как именно на ее территорию пребывают беженцы: у страны истощаются ресурсы, чтобы их принимать и содержать.

Несмотря на это, Италия продолжает обращаться с критикой в адрес государств, не желающих помощь ей в рамках программы по перераспределению беженцев, а также в адрес благотворительных организаций, «чьи суда помогают нелегалам в перевозке беженцев с ливийских берегов в Италию».

Рим неоднократно призывал страны ЕС, у которых есть выход к Средиземному морю, открывать свои порты для принятия беженцев, так как считает, что «на Италию несправедливо ложится бремя миграционного кризиса».

Напомним, с начала 2017 года в Италию прибыло более 93 тыс. беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ЕС могут помочь Италии путем принятия у себя определенного числа беженцев в рамках программы их перераспределения, которая была принята всеми членами союза в 2015 году.

Однако такие страны, как, например, Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, не стремятся принимать беженцев, объясняя это причинами своей внутренней безопасности. Брюссель неоднократно обвинял восточноевропейские страны в «несолидарности».

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