Триполи, , 06:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил посредником в переговорах с представителями враждующих сторон в Ливии, которые прошли во Франции 25 июля, передает Die Tagesschau.

Главным итогом переговоров оказалось перемирие, которое достигли глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.

На переговорах также присутствовал новый специальный посланник Генерального секретаря ООН по Ливии Хасан Саламе.

По словам президента Франции, парламентские и президентские выборы в Ливии могут состояться весной 2018 года.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что «решить ливийский кризис возможно только политическим путем, ливийская армия должна быть сформирована из регулярных вооруженных сил».

Стороны будут работать над созданием «дорожной карты» по вопросам безопасности и обороны ливийской территории от угроз и любого незаконного трафика.

Они также намерены стремиться к тому, чтобы все силы безопасности и вооруженные силы придерживались этого плана в рамках совместной борьбы с терроризмом и сокращением нелегальной миграции через ливийскую границу.