Сенаторы США не поддержали позицию Трампа по Obamacare

Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Законопроект по отмене введенной 44-м президентом США системы здравоохранения Obamacare, отклонен американским сенатом, сообщает The Hill.

Во время голосования в сенате голоса разделились следующим образом: за отмену Obamacare высказались 43 члена сената, отказались поддерживать законопроект 57 сенаторов.

Отметим, что среди отвергших отмену Obamacare — девять однопартийцев американского президента Дональда Трампа.

Напомним, отмена введенной Бараком Обамой, предшественником Трампа, системы Obamacare, была одним из пунктов предвыборной кампании республиканца. По инициативе Трампа была разработана специальная программа по отмене этой системы.

4 мая 2017 года отменяющий ее законопроект, разработанный республиканцами, был одобрен палатой представителей Конгресса США. Но на слушаниях сенаторы от Демократической партии и еще четыре представителя от Республиканской партии отказались подержать законопроект.

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19 июля 2017 года Трамп сообщил о провале отмены Obamacare. Он сказал, что «очень разочарован» неудачей, постигшей его проект.

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