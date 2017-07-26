Эрдоган: Немецкие агенты разделяют наше общество

Анкара, , 06:22 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил немецкое руководство в эскалации дипломатической напряженности между двумя странами, пишет 25 июля Der Spiegel.

«Вы не позволяете мне и турецким министрам публично выступать у себя в стране, но посылаете своих агентов вести свою игру на нашей территории и разделять наше общество», — заявил он на парламентском собрании правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Под шпионами он подразумевал немецкого правозащитника Петера Штойдтнера, а также представителей немецких СМИ, задержанных ранее на территории Турции.

Помимо этого, Эрдоган высказал возмущение в ответ на изменение внешнеполитического курса Германии по отношению к Турции: ранее министр иностранных дел Габриэль Зигмар призвал немецких туристов не посещать Турцию, а немецких инвесторов — не вкладывать деньги в турецкую экономику.

«О чем вы говорите? О том, что вы больше не будете инвестировать в нашу экономику? — говорит Эрдоган, — У Турции нет проблем с иностранными инвесторами: все получают хорошую прибыль, это не вы нам должны угрожать. Если вы уйдете, то проиграете».

Эрдоган пригрозил также, что «на каждое неуважение со стороны Германии Берлин получит ответ».

Напомним, отношения между Турцией и Германией резко обострились в связи с задержанием немецкого правозащитника Петера Штойдтнера, который был арестован 5 июля вместе с коллегами из организации Amnesty International.

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