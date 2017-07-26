Трамп обещает Ирану крупные проблемы

Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал создать Ирану большие проблемы, если Тегеран не станет выполнять обязательства, принятые в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Такое заявление президент США сделал в ходе своего выступления в штате Огайо. По словам, несоблюдение условий этого соглашения повлечет за собой большие проблемы для Тегерана.

Кроме того, американский президент заявил, что считает вышеупомянутое соглашение с Ираном худшей сделкой из всех, которые он видел.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран и шесть постоянных членов Совета безопасности ООН в лице России, Китая, США, Великобритании, Франции и Германии в июле 2015 года достигли договоренностей по вопросу иранской ядерной программы.

В Вене был подписан Совместный всеобъемлющий план действий, предусматривающий сворачивание Тегераном программ по созданию ядерного оружия и постановку развития иранской атомной энергетики под контроль МАГАТЭ. Взамен с Ирана должны были снять все ранее введенные политические и экономические ограничения.

Несмотря на то, что МАГАТЭ подтвердил выполнение Ираном своих обязательств по данному соглашению, санкции по линии ООН были отменены только частично, а Вашингтон решил оставить часть своих ограничений для сохранения возможности воздействия на Тегеран.

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