Госдеп США не верит в продуктивность переговоров с Пхеньяном

Вашингтон, , 05:50 — REGNUM Отказ Северной Кореи от своих вооружений в обмен на экономические уступки со стороны США вряд ли возможен, сообщила исполняющий обязанности помощника американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

Выступая на слушаниях в комитете конгресса по иностранным делам, представитель Госдепа отметила, что, по мнению американского внешнеполитического ведомства, переговоры с Пхеньяном не могут быть продуктивными, поскольку Северная Корея не согласится на уступки.

«Северная Корея не откажется от своих вооружений в обмен на переговоры, даже если будут экономические уступки, обеспечивающие остро необходимую помощь северокорейскому народу, — сказала она. — Поэтому мы по-прежнему твердо верим в то, что текущие условия не способствуют диалогу».

При этом представитель Госдепа отметила, что переговоры нужно использовать как шанс на «урегулирование» ядерной проблемы.

Напомним, в отношении Северной Кореи действуют западные санкции, введенные в связи с ядерной программой Пхеньяна. 21 июля официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что принято решение запретить американским гражданам поездки в Северную Корею.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля американские СМИ сообщили, что Пхеньян может провести очередное испытание баллистической ракеты в течение недели. Косвенным подтверждением стали данные американской разведки, согласно которым в город Кусон (Пхенан-Пукто, Северная Корея) было перевезено необходимое для ракетного запуска оборудование.

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