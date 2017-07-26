Турецкие СМИ: Меркель — хуже, чем Гитлер

Анкара, , 05:47 — REGNUM В связи с эскалацией напряженности между Германией и Турцией, СМИ ведут свою «информационную борьбу»: проправительственные турецкие СМИ используют «кричащие» заголовки, полные критики и негодования в адрес немецкого руководства, пишет 25 июля Der Spiegel.

Заголовок статьи в одной из таких газет «Yeni Akit» гласил: «Хуже, чем Меркель», на главном фото была канцлер Германии Ангела Меркель со свастикой (эмблема фашизма, ставшая символом варварства и насилия).

В статье писалось, что «если речь идет о давлении и ненависти, то Германия под руководством Меркель обогнала Гитлера».

При этом, местных турок запугивают, что в связи с кризисом «их собратьев в Германии не будут лечить, рабочие будут уволены, квартиры им ни сдавать в аренду, ни продавать не будут».

Таким образом, газета стремится вызвать негативное восприятие того, как Германия обходится с немецкими турками.

Другая турецкая проправительственная газета «Star» писала о том, что «Петер Штойдтнер (задержанный в Турции немецкий правозащитник) являлся немецким шпионом, благодаря которому немецкое правительство отслеживало ход событий на семинарах, которые он посещал».

При этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин обвинил немецкие СМИ за «их одержимость Эрдоганом» и призвал Берлин «строить отношения с Турцией на основе доверия, общих интересов, равенства и уважения, а также избегать всем европейцам безответственной политики, от которой всем будет больно».

Напомни, отношения между Турцией и Германией резко обострились в связи с задержанием немецкого правозащитника Петера Штойдтнера, который был арестован 5 июля вместе с еще девятью коллегами, среди которых гражданин Швеции и сотрудники организации Amnesty International.

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