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Пушков: Трамп — заложник антироссийской истерии

Политика

Член Совета Федерации считает, что президент США подпишет закон о новых антироссийских санкциях

Москва, 26 июля 2017, 04:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп подпишет закон об очередных санкциях против России, так как он давно стал заложником американского конгресса и антироссийской истерии, прокомментировал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков принятие палатой представителей США законопроекта о новых антироссийских санкциях.

«Закон о новых санкциях принят. Трамп его подпишет, чем подтвердит: он — заложник конгресса и антироссийской истерии. Это новый этап конфронтации», — написал 26 июля Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, конгресс США одобрил предложенный американским сенатом законопроект, ужесточающий санкции против России, Ирана и КНДР.

По словам пресс-секретаря белого дома Сары Сандерс, президент Трамп поддерживает эти меры давления и ждет окончательный вариант закона, чтобы подписать его.

За принятие законопроекта высказались 419 конгрессменов и лишь трое проголосовали против.

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