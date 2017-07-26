В Совбезе ООН сорвали осуждение обстрела посольства России в Дамаске

Нью-Йорк, США, , 04:28 — REGNUM В Совете безопасности ООН сорвано согласование заявления, осуждающего обстрел российского посольства в столице Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь представительства РФ при международной организации Фёдор Стржижовский.

По словам, российская версия проекта резолюции базировалась на общепринятых формулировках о неприкосновенности дипломатических представительств и неприятия террористических атак, однако некоторые члены Совета Безопасности отказались от рассмотрения проекта под странным предлогом недоказанности террористического характера обстрела. Все основополагающие части проекта они предложили исключить из текста. В этих условиях продолжение работы над документом российская сторона посчитала бессмысленным.

В пресс-службе постпредства России не уточнила, какие именно страны сорвали работу над документом, однако дали понять, что эти «партнеры» постоянно заявляют о приоритете борьбы с терроризмом, одновременно пытаясь вывести из-под удара группировки, добивающиеся реализации планов этих стран в Сирии.

Напомним, посольство России в столице Сирии 24 и 25 июля несколько раз было обстреляно из миномётов. Огонь вёлся из столичного района Джобар, в котором продолжается деятельность незаконных вооруженных формирований.

Уже неоднократно в Совете Безопасности ООН западные страны блокировали принятие заявлений с осуждением обстрелов российского посольства в Дамаске, настаивая на включении в документ неприемлемых для России формулировок.

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