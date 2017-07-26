Трамп одобряет жесткие санкции против Тегерана, Пхеньяна и Москвы

Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Ужесточение антироссийских санкций, предложенное американским конгрессом, поддержано президентом США Дональдом Трампом, сообщила журналистам официальный представитель американской администрации Сара Сандерс.

«Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект, принятый палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента», — сказала она.

Напомним, предложенный сенатом американского конгресса законопроект по новым санкциям в отношении России, Ирана и Северной Кореи, получил одобрение в Палате представителей США. За него проголосовали 419 конгрессменов, трое высказались против.

Ранее, 24 июля новый директор по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что американский президент еще не принял решения по законопроекту о санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

Отметим, что ранее пресс-секретарь Белого дома Сандерс сделала диаметрально противоположное заявление.

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