Экс-главу штаба Трампа допросят в Сенате

Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Показания о встрече сына американского президента Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой согласился дать экс-руководитель президентского предвыборного штаба Пол Манафорт, пишет Politico.

Отмечается, что он будет давать показания в сенате в ближайшее время. Манафорт будет рассказывать о встрече с юристом, поскольку он присутствовал на ней. Также он предоставит имеющиеся у него, в том числе и письменные, данные по этим переговорам.

Напомним, в начале июля стало известно, что сын американского президента Дональд Трамп-младший встречался в 2016 году с российским юристом. Как писали СМИ, американцы согласились на встречу с Весельницкой, поскольку она обещала им компромат на Хиллари Клинтон, оппонента Трампа на минувших выборах.

Помимо Трампа-младшего, в переговорах также приняли участие зять президента Джаред Кушнер. Присутствовал на встрече и Манафорт.

Сын Трампа оценил переговоры с российским юристом невысоко. «Для меня это были выброшенные на ветер 20 минут, что стыдно», — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля сын Трампа заявил, что факт его переговоров с Весельницкой не был известен его отцу.

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