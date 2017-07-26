Обманувший гагаузов президент Молдавии Додон снова раздает обещания

Комрат, Молдавия, , 03:07 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон обещает добиваться выделения квоты для Гагаузии в парламенте Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Додон завил на брифинге в Комрате по итогам встречи с руководством Гагаузии.

Додон заявил, что будет добиваться выделения Гагаузии квоты в три округа, однако не исключил, что их может оказаться два. С учетом того, что Гагаузия требует квоты в пять мест, Додон пообещал, что еще двух-трех представителей Гагаузии он включит в проходную часть списка Партии социалистов — «чтобы всего было пять депутатов».

На встрече также обсуждались законопроекты о Гагаузской автономии, принятые парламентом Молдавии в переписанном виде. Додон сказал, что обратиться в парламент, чтобы эти законные направляли на промульгацию президенту, но если это все же произойдет, Додон проконсультируется на этот счет с Народным собранием Гагаузии. Стоит отметить, что большинство депутатов НСГ, как и в парламенте Молдавии, контролирует Демпартия, под эгидой которой молдавский парламент и перекроил «гагаузские» законы.

Спикер Народного собрания Владимир Кысса отметил, что «гагаузские законы» были приняты «не так, как предлагала молдавско-гагаузская межпарламентская группа. «23 года прошло, как приняли наш закон об особом правовом статусе Гагаузии. И никогда не обсуждались эти вопросы. Работала смешанная комиссия. Какой-то шаг вперед есть, но этого недостаточно», — заключил спикер.

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Додон также выступил с инициативой создания комиссии при главе государства, которая разработает изменения в конституцию для закрепления там особого статуса Гагаузии. Башка Гагаузии Ирина Влах приветствовала итоги встречи.

Ранее депутат парламента от Демократической партии Николай Дудогло заявил, что для Гагаузии станет «маленькой победой» квота в три депутата в парламенте будущего созыва. «По законодательству, по количеству жителей, два — это минимальное, что получает Гагаузия, потому что на одного депутата распределяется порядка 50 — 55 тысяч голосов. Это получается больше, чем два депутата. Поэтому мы рассчитываем, и дальше будем работать, чтобы депутатов было три, а не два», — добавил Дудогло. В общей же сложности, по его словам, в парламенте Молдавии должно быть не менее пяти депутатов от Гагаузии.

Как сообщало ИА REGNUM, в принятом парламентом Молдавии законе о переходе к смешанной системе выборов нет квоты для Гагаузии, хотя президент Додон неоднократно обещал что она будет. В этой связи гагаузские общественники предложили бойкотировать молдавские выборы и референдумы.

Кроме того парламент Молдавии, вопреки обещаниям молдавских властей, отказался вводить специальный уровень управления для Гагаузии, оставив ее на одном уровне с обычными районами и муниципиями. В принятых парламентом Молдавии законопроектах о Гагаузии ранее согласованное Кишиневом и Комратом положение об особом уровне управления было исключено. Депутаты также исключили пункт о возможности присоединения к Гагаузии и выхода из ее состава населенных пунктов.

Три законопроекта о функционировании Гагаузской автономии ранее были согласованы молдавско-гагаузской межпарламентской группой, и должны были стать началом приведения законодательства Молдавии в соответствие с законом об особом статусе Гагаузии, однако затем эти проекты до неузнаваемости перекроили в парламентских комиссиях в Кишиневе.

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