Ливан попросит у Москвы военную помощь против ИГ*

Бейрут, , 02:50 — REGNUM Просьба о помощи ливанской армии против террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет высказана на встрече премьер-министра Ливана Саада Харири с президентом России Владимиром Путиным, передает Russia Today.

Харири уточнил, что важные переговоры с Путиным в Москве запланированы на 11 сентября 2017 года. Он подчеркнул свое дружеское отношение к российскому лидеру.

Одной из тем переговоров станет сирийская проблема. Также будет затронут вопрос положения дел в самом Ливане.

«Мы обсудим все: ситуацию в Ливане, регионе. Мы попросим его помощи в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и помощь ливанской армии», — пояснил ливанский политик.

Напоминм, вооруженные силы Ливана представлены сухопутными, военно-морскими и воздушными войсками. В настоящее время основные поставки вооружений идет в Ливан из США.

По данным на начало года, начиная с 2011 г., в Ливан из Сирии прибыли порядка одного миллиона мигрантов. В стране наблюдается высокий уровень террористической угрозы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня по меньшей мере семь военнослужащих Ливана получили ранения в результате террористических актах, совершенных в лагерях для мигрантов невдалеке от города Эрсаль на границе с Сирией.

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