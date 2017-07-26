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«Надо прекратить тешить себя иллюзиями о добром дедушке Трампе»

Политика

Конфронтация со стороны России бесперспективна

Москва, 26 июля 2017, 04:03 — REGNUM  Россия должна привыкнуть к мысли, что санкции будут при жизни этого поколения, а может быть и следующего. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил военный обозреватель новостного портала «Газета.ru» Михаил Ходарёнок.

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По мнению эксперта, конфронтационный путь со стороны России бесперспективен, так как по некоторым показателям мы сильно зависим от западных технологий, и углубление противоречий в наши интересы не входит. В связи с этим необходимо свыкнуться с тем, что санкции будут и при жизни этого поколения, и может быть следующего.

«Изменить ситуацию может резкое переформатирование международной обстановки, но не прогнозируемое — когда появится взаимная заинтересованность, появится общность геополитических интересов, — отметил военный обозреватель. — Самое главное — надо прекратить себя тешить иллюзиями о добром дедушке Трампе, который только и мечтает, как помочь России, потому что единство американской элиты очевидно».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 июля, Палата представителей американского конгресса большинством голосов приняла законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Северной Кореи и Ирана. Если и американский сенат одобрит законопроект, он поступит на утверждение президенту Дональду Трампу.

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