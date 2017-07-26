Трамп упрекнул Сешнса в «не бог весть какой преданности»

Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Деятельность генерального прокурора Джеффа Сешнса получила низкую оценку со стороны американского президента Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal.

Американский президент отметил, что трудно говорить о преданности Сешнса. В качестве примера он привел оценку Сешнса по деятельности Трампа, которая была дана в 2016 году.

Трамп в интервью изданию завил:

«В смысле этой поддержки это было не бог весть какое проявление преданности».

Он подчеркнул, что «очень разочаровался» в Сешнсе. Между тем об увольнении генерального прокурора пока речи не идет: такая возможность теоретически рассматривается лишь в перспективе.

«Я просто изучаю это», — пояснил Трамп.

Напомним, республиканец Сешнс назначен Трампом на пост генерального прокурора в феврале 2017 года. Уже через месяц Сешнс отказался вести расследования на тему «вмешательства» России в президентские выборы в США.

Отметим, что в предвыборном штабе Трампа Сешнс был его советником. 22 июля The Washington Post разместила материал, в котором сообщалось, что в 2016 году Сешнс обсуждал предвыборную кампанию с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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