Вице-президент Ирака и Путин обсудили поставки российских танков Т-90

Санкт-Петербург, , 02:08 — REGNUM Тема поставок в Ирак российских танков Т-90 была затронута в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и иракского вице-президента Нури аль-Малики, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Тема затрагивалась», — пояснил глава ФСВТС.

Более подробной информацией глава ФСВТС не поделился. Он не уточнил также, решен ли вопрос с поставками. По его словам, этой темой сейчас занята специальная межправовая комиссия, действующая в соответствии с утвержденными планами.

«Не буду комментировать детали, какие-то нюансы по количеству и прочее», — пояснил Шугаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , помощник российского президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявил, что Москва и Багдад подписали контракт на поставку в Ирак партии российских танков. При этом не было названо количество единиц техники, но партия должна быть большой.

Напомним, в 24 июля в Санкт-Петербург с официальным визитом прибыла делегация из Ирака. Аль-Малики также провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который сказал, что Москва одобряет шаги Багдада по решению проблемы терроризма.

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