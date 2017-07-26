Американские депутаты проголосовали за усиление санкций против РФ

Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Законопроект об ужесточении санкций в отношении России приняла Палата представителей американского конгресса, сообщает Reuters.

Также американские депутаты одобрили усиление рестрикций в отношении Северной Кореи и Ирана. За ужесточение высказались 419 членов нижней палаты парламента, против — только трое.

Отметим, что для того, чтобы этот законопроект был принят, достаточно было 290 голосов «за» из 435, то есть двух третей. Следующей стадией утверждения документа станет голосование в сенате.

Если и американский сенат одобрит законопроект, он поступит на утверждение президенту Дональду Трампу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение об ужесточении антироссийских санкций, а также о новых мерах в отношении Тегерана и Пхеньяна было принято совместно республиканцами и демократами.

25 июля первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп одобряет идею сохранения санкций в отношении Москвы, Тегерана и Пхеньяна.

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