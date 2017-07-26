Тегеран объявил акцию ВМС США в Персидской заливе провокацией

Тегеран, , 00:46 — REGNUM Предупредительный огонь американских ВМС по иранскому патрульному катеру в Персидской заливе в Тегеране назвали провокационным инцидентом, передает телеканал Press TV.

Уточняется, что провокацией объявил действия американских ВМС Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Этим утром корабль ВМС США в северной части Персидского залива, направлявшийся в сторону патрульного катера ВМС КСИР, осуществлявшего патрулирование в международных водах, произвел два выстрела в воздух с целью провокации и устрашения», — сообщили в КСИР.

Отметим, что иранцы назвали действия США не только провокационными, но и непрофессиональными. Выстрелы не остановили действия Ирана, ВМС США через небольшой промежуток времени после инцидента покинули территорию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля в северной части Персидского залива американский боевой корабль произвел два предупредительных выстрела в ответ на приближение патрульного катера КСИР.

Иранский военный катер находился в этой зоне в рамках патрулирования. Он не среагировал на выстрелы с американского корабля, завершив миссию в соотвествии со своими планами.

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