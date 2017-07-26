Истребитель ВВС Британии среагировал на российские Ту-22

Лондон, , 00:23 — REGNUM Полет российских бомбардировщиков Ту-22 над западной частью Черного моря прошел при сопровождении самолета ВВС Британии, сообщается на сайте британского ведомства.

«Российские военные самолеты летели над западной частью Черного моря и находились под наблюдением «Тайфуна» в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства», — сообщили в ВВС Британии.

Уточняется, что британский самолет был поднят по тревоге в связи с тем, что Ту-22 приблизились к воздушному пространству НАТО. «Тайфун» поднялся в воздух с румынской авиабазы «Михаил Когельничану», намереваясь при необходимости перехватить российские самолеты.

Британский самолет проследил за движением Ту-22, не находясь в прямой их видимости. Сопровождение российских самолетов «Тайфун» вел до тех пор, пока Ту-22 не покинули территорию интересов НАТО.

Как отметили в британских ВВС, инцидент с российскими самолетами был вполне ординарным: подобные слежения авиация альянса проводит периодически.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля американский стратегический самолет-разведчик курсировал у российской границы вблизи границ Калининградской области. Он на протяжении трех часов облетал границы Калининградской области, оставаясь в польском воздушном пространстве.

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