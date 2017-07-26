Госдеп: Тиллерсон в отставку не уходит

Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Государственный департамент США опроверг намерение государственного секретаря Рекса Тиллерсона уйти в отставку. Об этом сегодня, 25 июля, заявила на регулярном брифинге начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

«Это неверно, госсекретарь намерен оставаться на своем посту. Он видит, что ему предстоит много работы, активно участвует в деятельности Госдепартамента», — заявила Науэрт.

Напомним

, ранее телеканал CNN сообщил, что Тиллерсон якобы может оставить нынешнюю должность до конца 2017 года или даже раньше. По данным источников CNN, у Тиллерсона якобы имеются серьёзные разногласия с Белым домом по вопросу отношений с Ираном, а также кадровой политике его ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тиллерсон стал 69-м государственным секретарем США. Тиллерсон пришел в политику из бизнеса по предложению президента США Дональда Трампа.

До работы в Госдепе он был председателем совета директоров и главным управляющим нефтяной компании «ExxonMobil».

Стоит отметить, что по сообщениям американских СМИ большинство работников Госдепартамента не довольны теми порядками, которые привнес Тиллерсон в американское внешнеполитическое ведомство.