Боевой корабль ВМС США обстрелял иранский катер в Персидском заливе

Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Боевой корабль Военно-морских сил США произвёл несколько предупредительных выстрелов в ответ на приближение иранского патрульного катера в персидском заливе. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух представителей Министерства обороны США.

Сообщается, что инцидент произошёл в северной части Персидского залива, в международных водах. Иранский катер якобы не отреагировал на попытку экипажа американского боевого корабля установить радиосвязь. Корабль ВМС США также запустил сигнальные ракеты и произвёл пять коротких сигналов сиреной.

В итоге, когда катер приблизился примерно на 150 метров, американский корабль произвел несколько предупредительных выстрелов в воду.

Какой именно боевой корабль ВМС США участвовал в инциденте не сообщается. По данным источников в Минобороны США, иранский катер был из состава подразделения Корпуса стражей иранской революции (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана).

Стоит отметить, что последний раз подобный инцидент произошёл 8 января 2017 года. Тогда американский ракетный эсминец Mahan открыл предупредительный огонь в сторону четырех иранских военных катеров, которые приблизились к нему. Инцидент произошел в Ормузском проливе, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом на северо-западе Аравийского моря.