Серж Срагсян прервёт отпуск, из-за инаугурации президента Ирана

Ереван, , 21:50 — REGNUM Президент Армении Серж Саргсян прервет отпуск, чтобы принять участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана, которая состоится 5 августа.

Как ранее сообщала пресс-служба президента, Серж Саргсян 24 июля отправился в кратковременный отпуск, часть которого проведет за рубежом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Иране прошли президентские выборы, победу в которых в первом туре одержал действующий глава государства Хасан Рухани, набрав 57% голосов.

Серж Саргсян принимал участие также в первой инаугурации Хасана Рухани 4 августа 2013 г.

Рухани — седьмой президент Ирана, после того, как после свержения монархии в 1979 году страна стала республикой.

Президент в Иране — второе лицо в стране после верховного руководителя страны, которым уже более 30 лет является аятолла Хаменеи. Высший руководитель Ирана выбирается на пост пожизненно.

После упразднения поста премьер-министра президент Ирана выполняет функции главы правительства, а также представительские функции, как например, получение верительных грамот послов.