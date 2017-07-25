«Проект Малороссия – проверка реакции мирового сообщества»

Мадрид, , 21:24 — REGNUM «На прошлой неделе лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко удивил мир, заявив об образовании нового государства — Малороссия. Заявление было настолько неожиданным, что даже в Кремле ничего о планах Захарченко не знали, — пишет корреспондент El Confidencial Даниэль Ириарте. — Это можно было бы списать на неудачную попытку пиара главы сепаратистов, если бы не его слова о том, что в разговоре о формировании Малороссии участвовали представители 19 областей нынешней Украины. А на карте, которая стала доступна журналистам, границы Малороссии полностью совпадали с нынешними украинскими, за исключением Крыма, который, по мнению Захарченко, принадлежит России».

Автор обращает внимание на то, что «повстанцы сегодня контролируют от 3 до 7 процентов территории страны и с экономической точки зрения этот проект может считаться фантастикой, но с политической он имеет вес и способен вызвать далеко идущие последствия».

«Захарченко фактически пошел по стопам одного из исторических лидеров прошлого — Богдана Хмельницкого, востребованного как русскими, так и украинцами в 1654 году в битве против поляков, — блещет познаниями в истории Ириарте. — Именно тогда на землях, которые контролировал этот полководец, и сформировалось понятие Малороссия».

Скорее всего, полагает испанский журналист, «Александр Захарченко хотел удивить и Москву, и Вашингтон, а если бы заранее проговаривал свой демарш с Кремлем, то получил бы отказ. Тем не менее, заявление сыграло свою роль, проверив реакцию на него и международного сообщества, и Киева, и Москвы».