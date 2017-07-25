Совфед одобрил законопроект об отмене бесплатного провоза багажа в самолёте

Москва, , 20:38 — REGNUM Совет Федерации одобрил законопроект, который делает необязательным бесплатный провоз багажа, если пассажир приобрёл самые дешёвые, невозвратные билеты. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно этому законопроекту, авиакомпании сами будут в праве решать, делать ли для пассажиров, которые приобрели самые дешевые билеты, бесплатным провоз багажа.

За законопроект проголосовали 110 членов Совета Федерации, против — 18. Теперь законопроект будет отправлен на подпись президенту. Если глава государства его его подпишет, то закон вступит в силу через 60 дней с момента подписания.

Законопроект был представлен Министерством транспорта Российской Федерации. У некоторых сенаторов возникли определённые вопросы к законопроекту. Так, представитель Красноярского края Владимир Семёнов отметил, что разница в цене невозвратных и возвратных билетов составляет 2−3 тысячи рублей. При этом стоимость 1 кг перевеса багажа составляет 5−10 тысяч рублей.

«И получится, что у людей, которые у нас собрались в отпуск на юг, особенно с севера, где только авиация, будут существенные переплаты. Каким образом министерство собирается этот вопрос решать?» — спросил Семёнов.

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Сергей Аристов подчеркнул, что в предлагаемом Минтрансом законопроекте лишь дается право авиакомпаниям применять данную норму, но они вовсе не обязаны это делать.

«В законе, предлагаемом к вашему рассмотрению, написано не императивно — там написано «может не применяться». Авиакомпании в случае необходимости и в случае тех или иных подходов ради коммерческих интересов, ради конкуренции будут предлагать другие варианты», — выразил надежду Аристов.

В Минтрансе считают, что данный законопроект направлен прежде всего на поддержку лоукостеров и будет способствовать удешевлению билетов для пассажиров, которые путешествуют налегке. По данным авиакомпаний, около 40% тех, кто летает лоукостерами, путешествуют налегке. Таким образом, авиакомпании не обязаны будут брать стоимость провоза багажа со всех подряд, это даст возможность сделать авиабилеты дешевле.

«Этот закон дает право гражданам — командировочным или кто на два дня летит — купить дешевле билет. Сегодня такого права нет. С багажом ли он или нет — стоимость провоза багажа включается в каждый билет. Смысл этого закона в том, что человек, который летит без багажа, имеет право купить билет дешевле», — пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Однако, не обошлось и без некоторого недопонимания между сенаторами и Минтрансом.

Дело в том, что законопроект, предложенный Минтрансом, регулирует правила провоза ручной клади, которую можно будет по-прежнему провозить бесплатно, но её перечень вызвал вопросы даже у Матвиенко.

В законопроекте Минтранса перечислены предметы, которые пассажиры имеет право взять с собой на борт бесплатно: дамская сумочка или портфель, детское питание, костюм в портпледе, детская люлька, костыли, складная кресло-каталка. Эксперты уже обратили внимание, что в этом списке нет верхней одежды, зонтов, ноутбуков, мобильных телефонов, книг.

«Что касается ручной клади. Вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, цветы, верхнюю одежду. Кто автор этого нормативного акта?» — возмутилась Матвиенко.

Аристов ответил, что законопроект готовил Минтранс, но это «первое приближение».

«Это коллективная безответственность. Вы все-таки прокомментируйте вот эти глупости, которые там написаны. Такое ощущение, что этот нормативный акт вы написали впопыхах, потому что сенаторы потребовали», — возразила Матвиенко.

После этого Минтранс распространил специальное заявление, в котором давалось пояснение, что и верхнюю одежду, и телефоны, и ноутбуки по-прежнему можно будет проносить на борт в качестве ручной клади бесплатно.

После одобрения законопроекта в первом чтении, Совет Федерации попросил Митрнас его доработать и представить на новое обсуждение 27 сентября 2017 года.