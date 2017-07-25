Нет такой страны: школьникам Литвы пытаются запретить поездки в Россию

Вильнюс, , 20:36 — REGNUM В Литве продолжаются дискуссии о необходимости полного запрета литовским школьникам посещения России, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 июля. Запретить полностью такие поездки нельзя, но, по словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, везде нужно руководствоваться «здравым разумом». Здравый ум, по версии Линкявичюса, минимизировать подобные поездки литовской молодёжи. Особенно литовские власти продолжает возмущать то, что дети из Плунге в России посетили и военный музей, и музей вооруженных сил. «Также они смогли пообщаться с российскими фашистами, членами мотоклуба «Ночные волки», участвовавшими в оккупации Крыма (так в оригинале — прим. ИА REGNUM )», — это уже цитата из репортажа литовского коммерческого телеканала LNK.

Одна из мер, считают в Литве, распечатать методички, «как распознать пропаганду». Только вот неясно, будет ли от этого польза, поэтому чиновники постановили, что Министерство образования и науки сложит их в одно место и перед учебным годом еще раз раздаст всем школам и самоуправлениям.

Называемые в Литве «экспертами в сфере безопасности» говорят, что часто предпринимаются попытки промыть мозги именно детям, потому что на них легче всего повлиять. Министр Линкявичюс заявил, что министерство будет рассматривать возможность ужесточения рекомендаций относительно поездок в Россию.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаута Бакас утверждает, что будет призывать к тому, чтобы в следующем году организаторы лагерей возили детей знакомиться «не с «Ночными волками» и российским вооружением, а с литовскими военнослужащими и союзниками страны».

Также было решено, что в отдельных министерствах нужно назначить по ответственному лицу. С ними представители самоуправлений могли бы консультироваться, стоит ли участвовать в определенных мероприятиях.

На разгоревшийся скандал отреагировали и в посольстве РФ в Литве. «Заявления литовских властей о «политизированности» каникул детей из города Плунге в лагере подмосковного города-побратима Красногорск, где они, в частности, посетили музей Великой Отечественной войны и встретились с представителями клуба байкеров «Ночные волки», в очередной раз свидетельствуют о том, что местные политики используют любой повод, чтобы сделать из мухи слона», — говорится в комментарии посольства.

В дипломатическом ведомстве отметили, что для России Великая Отечественная война — неотъемлемая часть истории, культуры, и вообще — святое дело. Поэтому считать посещение ребятами посвященного ей музея некой «пропагандистской акцией» просто нелепо.

«Что касается «Ночных волков», то боязнь людей на мотоциклах как-то комментировать сложно. На обеспокоенность по поводу поддержки представителями данного клуба Президента России В.В.Путина сказать можно лишь одно: у нас в стране его поддерживает более 80% населения, а потому встретить в России не симпатизирующего главе государства человека не так просто», — говорится в распространённом письменном заявлении посольства РФ в Литве.

Российские дипломаты также напомнили, что в январе 2017 года завершился еще один скандал, связанный с посещением в 2014 году российского лагеря учениками из Вильнюса. «Двухлетние попытки найти следы «госизмены» по решению Генпрокуратуры Литвы завершились прекращением досудебного расследования из-за отсутствия состава преступления. Видимо, кое у кого назрела очередная необходимость подлить масла в огонь и без того неспокойных российско-литовских отношений. При этом цель таких действий — очевидна: запугать своих граждан, предотвратить любыми средствами налаживание человеческих контактов между нашими странами, прежде всего, молодежи», — заключается в комментарии.

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